PÄEVA TEEMA | Mart Kalm: Eesti rahvusriik on luksus ja loomeinimeste koolitamine ongi kallim

Taustaks:

"Ilmselt on riiklikud tellimused ka kutsehariduses, mitte ainult kõrghariduses, olnud „pehmete” erialade suunas kaldu juba aastaid."

"Pakun, et haridusametnikud ei julge koolitustellimust ühiskonna vajadustega kohandada, sest siis hakataks neid kohe kultuurivaenulikkuses süüdistama.”

"Loojatele on tehtud erisuguseid riiklikke toetusmeetmeid ajaks, kui nende loomingut ei vajata piisavalt, et sellest ära elada. Aga kus on toetused hooldajatele, kelle palgatase ei võimaldagi ära elada, kuid kelle „loomingu” järele on nõudlus kogu aeg? Millise ... kapitali poole saavad nemad pöörduda?”

Vastusek:

Eesti rahvusriik on luksus. Kui me tahame ühe miljoni eesti keelse iniumesega ühiskond olla, siis on kultuur ka kallim kui 50 miljoni elanikuga. Proportsionaalselt nii palju kirjanikke, ajaloolasi, filosoofe, avalikke intellektuaale on oluliselt odavam ülal pidada mõnekümne miljonilise elanikkonnaga riigis kui meil.