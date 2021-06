VIDEO | Magnetid seisavad vaktsineerimiskohal kinni teibiga, mitte salajase mikrokiibi tõttu

Kuidas on asi päriselt?



"Ei tasu kõike uskuda, mida videotes näidatakse. Tegemist on liimimisega, milleks on kasutatud teipi. Kui asi nii lihtne oleks, kasutaks kõik piirivalveametid magneteid, et kõige imeväiksemad võõrosakesed meie küljest üles leida," lõpetas ta.

Magneti-jutu uskujate seas levib ka teadusartikkel, mis kannab pealkirja "Superparamagneetiliste nanoosakeste edasikandmine DNA vaktsiinides" (2). Ilma artikli sisu lugemata püütakse teadusartikli pealkirjaga, milles sisaldub sõna "magneetiline" kinnitada, et vaktsiinidel võib tõepoolest magneetiline toime olla. Kui aga lugeda teadustöö esimest nelja ridagi, saab kiirelt selgelt, et see keskendub imeväikeste raua-osakeste omadusele hoida koos ebastabiilseid vaktsiinikomponente, et neid geeniteraapias kasutada. DNA vaktsiine täna maailmas kasutusel ei ole, kuid neid arendatakse suure kiirusega, et saada võitu eluaegsetest diagnoosidest, näiteks HIV-ist. Koroonaviiruse vaktsiinid mRNA vaktsiinid ei ole DNA vaktsiinid. Viimased on küll stabiilsemad ka näiteks temperatuuridele, kuid vajavad "tõuget", et siseneda keharakukestesse (3).