RAAMATUBLOGI: Kirjanduslik rämps, nagu arvas Stalin, aga siiski suurepärane

Zoštšenko naeris välja rumalust, väiklust, minevikus kinni olevaid inimesi ja väikekodanlust, ent elas ise just täpselt nagu buržui, keda ta naeruvääristas – luksuslikus korteris, mille seinu katsid väärikad maalid ja põrandaid kallid vaibad. Aga eks see olnudki nõukogude tegelikkus – räägiti üht, aga tehti teist.

Lugejad armastasid Zoštšenkot palavalt, kuid partei ladvik eesotsas Jossif Vissarionovitš Staliniga leidsid, et tema looming ei vasta siiski sotsialistliku realismi standarditele. Asi oli sedavõrd hull, et 1946. aastal visati ta kirjanike liidust välja ning kümme aastat ei avaldatud temalt midagi. Zoštšenko üritas suhteid Staliniga klattida ja kirjutas talle kirja, kus kinnitas, et pole iial olnud nõukogudevastane madal inimene ja tema teosed pole kirjanduslik rämps, kuid vastust see kiri ei saanud. Pärast Stalini surma kestis vaen tema vastu veel mõni aasta, kuid siis jõudis Zoštšenko taas avalikkuse ette, kuid ta ise hääbus vaikselt ja lahkus 1958. aastal.