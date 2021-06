Urmas Paet: kas Soomel on soov Eesti inimesed tööturult välja suruda?

Ma olen Soomet alati pidanud korrektseks, kokkuleppeid austavaks ja maailmale avatult vaatavaks moodsaks riigiks. Riigiks, mille toimimise mitmetest aspektidest on ka Eestil eeskuju võtta.

Seda kummastavam on olnud vaadata, kuidas Soome valitsus on viimase poolaasta või pisut enama aja jooksul käitunud. COVID-i vastu võitlemise ettekäändel on Soome valitsus end sisuliselt Euroopa vaba liikumise ruumist välja kirjutanud ning pole püüdnudki leida tasakaalupunkti vaba liikumise kokkulepete, inimlikkuse ja COVID-i vastase tegevuse vahel. Uks kinni ja kõik. Loomulikult mõjutab see valik kõigi teiste Euroopa riikide inimesi ka, kuid kõige rohkem vahetuid naabreid. Peale selle on piiride sulgemisel meie piirkonnas ka otsene julgeolekudimensioon.