Facebooki arenevate turgude juht: isikupärastatud reklaamist sai kriisis väikeettevõtete päästerõngas

Isikupärastamine on olnud osa meie elust juba vähemalt aastakümne – alates lemmikbändide leidmisest Spotify’s kuni sarjasoovitusteni Netflixis. Nüüd ootame, et ka reklaamid esitaksid ainult asjakohaseid sõnumeid ja oleksid väärtuslikud meist igaühele isiklikult: pakkumine kodulähedasest kauplusest või hinnalangus mõnel vidinal, mille ostmiseks oleme juba pikalt hoogu kogunud.

Tegelikult ei ole see paremaks muutnud ainult kasutajate kogemust, vaid on ka ettevõtluses oluliselt palju võimalusi loonud. Nüüd võib igaüks, kellel on mobiiltelefon ja hea idee, alustada ettevõtte või heategevusliku algatusega ning sihitud reklaamide kaudu sellele ka õige sihtrühma leida.