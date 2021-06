Tinder tapab intiimsust. Interneti nartsissism ja võltsid ettekujutused rikuvad inimsuhteid

„Mul on raske ette kujutada, et Tinderis kohatud inimesega esimest korda kohtudes on samasugune elevus ja põnevus nagu siis, kui tutvutakse baaris või mõnes teises füüsilises ruumis. Intiimsed suhted on isiklik ja mõnes mõttes ruumiline teema, mida pole veebi kaudu võimalik kogeda,” ütleb Katerina Gregos. Gregos kureerib homme Tallinna kunstihoones avatavat näitust, mis keskendub tundetutele netivestlustele ja sotsiaalmeedia pahupoolele.

Mõte teha näitus internetiajastu külmast intiimsusest ja keerukatest inimsuhetest tekkis tal juba enne koroonapandeemiat. Aeg, mis sundis inimesi rohkem iseendaga aega veetma ja lähedasi üksnes kaugelt nägema, ainult kinnitas tema sõnul fakti, et tegu on olulise teemaga, millest tuleb rääkida. Ilma kriitilise mõtlemiseta omaks võetud internetimaailm mõjutab meie sidemeid kõikides suhetes.