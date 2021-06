RAAMATUBLOGI: Kui kaks last sooritavad kuriteo, siis kuidas seda lahendada?

Kui nii võtta, siis on psühhothrillerite maailm üsna huvitav kasvõi seetõttu, et konstruktsioone, mis lugejat paeluvad, võib luua lõputult. Tavaline krimiromaan on oma olemuselt üsna piiratud, eriti kui kinni pidada sajand tagasi paika pandud reeglitest, millest peetakse üldiselt kinni. On laip ja uurijad, kes peavad kurjategija moel või teisel kinni nabima.