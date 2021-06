NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Taavi Aas istugu eesli selga

Eestis on valminud järjekordne arengukava, täpsemalt „Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035". Selle eesmärk on muuta transport säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks. Üllas eesmärk kahtlemata, ent kommenteerijate enamikele mõtted ummiku-, tee-ja muudest maksudest ei imponeerinud.

alasti paris: „Väga populistlik targutamine. Mida oli 1939-1941 eesti inimestel teha? Oleks 1939 vastu hakatud oleks ikka kõik lõppenud maa okupeerimise ja terroriga. Ei saa läheneda ajaloole arvutimängijana, tollased juhid ei teadnud, mis saama hakkab. Siiralt usuti, et sõda on ära hoitud kui NSV Liidu ultimaatumile alistuti 1939 ja 1940 polnud enam midagi teha. Ja taas- kust sai keegi teada, et Prantsusmaa 1940 kevadel kokku kukub, kõik arvestasid, et sõda läänes venib pikale ja ka NSV Liit kasutas ootamatult tekkinud võimaluse ära. Inimesed olid 1941 täiesti abitud ja teha polnud midagi.”

14. juuni on Eesti ajalukku läinud kurva daatumina. Selle kuupäeva varastel hommikutundidel koputati 1941. aastal tuhandete kodude ustele ja teatati peredele, et nad on igaveseks Eestist väljasaadetud. Tragöödia puudutas paljusid ja lõi haavad mitme põlvkonna hingeellu. EPL pühendas leinapäevale nii oma juhtkirja kui ka suure osa esmaspäevase lehe külgedest. Esmaspäevases juhtkirjas rõhutati oma riigi ja selle demokraatlike institutsioonide kaitsmise vajadust. Ilmselt oli vähe neid, kes sellega ei nõustuks.

Eestis jätkub elu sissetallatud rada mööda: EKRE liikmed ütlevad riigikogus Kaja Kallase kohta midagi ennekuulmatut, Kallas kirtsutab solvunult nina ja eesti ühiskonnal on jälle päevaks-kaheks teema, mida arutada. Sedapuhku ei olnud ütlejaks mõni suvaline Grüntal, vaid mees EKRE Olümpose mäe tipust- Mart Helme ise. Helme nimelt teatas, et Kallas on ebaadekvaatne ja kannatavat bipolaarse häire all. Kommentaariumis lülitusid teemasse ka teised hobi-psühhiaatrid, aga oli ka neid, keda Helme sõnavõtt pani pead vangutama. https://www.delfi.ee/artikkel/93760799/video-mart-helme-nimetas-kaja-kallast-bipolaarseks-karmen-joller-kust-voetakse-endale-julgus-mangida-arsti

Autoga sõitmine on saastamine: „Kuidas ma saan tööle, kui töökoht on 20-30 km kaugusel. Ma olen sunnitud saastama ja veel kütet ostma ,millele lisanduvad maksud. Ökonoonikat appi võttes võib juhtuda,et pean töölkäimise eest peale maksma kuna palk ja kulud ei ole tasakaalus,hea ,kui niisugust olukorda ei teki. Kolida töökoha juurde?See võimalus võib puududa või kui töö saab otsa. NL ajal elasid ohvitserid perekondadega kohvrite otsas,sinna kuhu suunati,pidid minema... Mis elu see niisugune on? Soomes töölkäimine on ju samalaadne.”

Lisaks on rohelised lehmade vastu, kuna lehmad ja lihaveised peeretavad ja see põhjustab ka globaalset soojenemist.

pula saab ajada ka tasuta: „Aga nüüd tõsiselt. Rohelised tahavad keelata kogu gaas ja nafta lähematel kümnenditel, see tähendab kogu odav energia, mis on vajalik lääne majanduse toimimiseks, majade kütmiseks ja autode sõitma panemiseks. Lisaks soovivad nad keelustada tuumaenergia. Nad tahavad lennukiliiklust viia miinimuni, kuna need eraldavad palju süsinikdioksiidi. Ausalt öeldes viskab CO2 rohkem välja üks vulkaan, kui see aevastab, kuid rohelised seda ju ei tea.

lähtru mõisa moonamees: „Lumpen hõiskab kui nende pea-geenius kõneleb, kuid tegelikult näitab EKRE närtsimise märke. Kui nad tulid, siis oli värskus, uued näod- no ei pruukinud nad juba siis paljudele meeldida, aga nii see üldjoontes oli. Nüüd pole Mardil ja kompaniil aga muud viisi pildil püsimiseks valimisvõitluses kui kehastuda inim-meemiks ja anekdoodiks ning stand-up koomikuks. EKREst on saanud peamine „lol’si” (rasšifreeritakse kui Laughing Out Loud) tarnija Eestis ja suurim tootja. Kuid paistab, et nende populaarsus on just praegu oma seniidi saavutanud ja hakkab järgmistel aastatel kahanema. Pole ka välistatud, et kuskilt hüppavad välja veel eepilisemad tegelased kui Helmete perekond.”

Diagnoos doktorilt: „Arvan, et Helmesid piinab suurushullustus ja eneseimetlus, mis vahel on neil lausa enesthävitav. Kuid kõige hullem on see, et see võib hävitavaks saada kogu Eesti rahvale. See Mania Grandiosa on lausa juba hirmutav. Ja edasi arnevalt hävitav.”

Vaatleja: „Mina ei aktsepteeri, et riigikoguliige räägib nii EV Peaministriga. See on niivõrd piinlik. EKRE naispooltele teevad sõnavõtud muidugi nalja, masendav,lihtsalt masendav.”

Neljapäev, 17. juuni

Sel nädalal said Genfis kokku maailma vägevad, kohtusid USA president Joe Biden ja Venemaa president Vladimir Putin. Kristi Raik Välispoliitika Instituudist hindas selle Bideni punktivõiduks, kuid Delfi kommentaariumis leidus ka vastupidiseid arvamusi.