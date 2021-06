FAKTIKONTROLL | Kas USA keelab korteriomanikul loobuda homodele korteri välja üürimisest, nagu väidab EKRE saadik Anti Poolamets?

Ameerika Ühendriikides võeti 1968. aastal vastu föderaalseadus Civil Rights Act of 1968 (1968. aasta Kodanikuõiguste Seadus), mille 8. ja 9. peatükk on tuntud kui Fair Housing Act (Õiglase Eluaseme Seadus). See kaitseb inimesi diskrimineerimise eest eluasemete üürilepingute ja ostu-müügilepingute sõlmimisel ning muude eluasemega seotud toimingute puhul. Seadus kaitseb diskrimineerimise eest rassi, nahavärvi, rahvusliku päritolu, usutunnistuse, soo, perekonnaseisu ning puude tõttu.

Department of Housing and Urban Development (Eluasemeministeerium) on 2014. aastal välja toonud, et ka immigrandi staatus laieneb Fair Housing Acti kaitsealasse. See tähendab, et kui üürileandja keeldub üürilepingu sõlmimisest põhjusel, et teine pool on immigrant, on võimalik selle kohta esitada kaebus.