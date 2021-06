FAKTIKONTROLL | Irja Lutsar ei loonud Wuhanis koroonaviirust

Noorte vaktsineerimise sügisesse lükkamist põhjendas ta sellega, et nii saame kindlad olla, et vanemad inimesed saaksid suve jooksul vaktsineeritud. Kinnitust pole ka väitel, et üldse põhjustaks koroonavaktsiin südame seiskumist. Nakkushaiguste kontrolli- ja ennetuskeskus (Center of Disease Control and Prevention - CDC) on avaldanud infot selle kohta, kuidas COVID-19 vaktsiinidega võib esineda ka noortel kõrvalmõjusid, sarnaselt täiskasvanutele. Nii CDC kui ka Euroopa Ravimiamet on kinnitanud, et vaktsiin on piisavalt ohutu, et seda 12–15- aastastele lastele süstida (3) (4).