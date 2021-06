Kõik terviseeksperdid rõhutavad, et kui tahame maksimaalselt vältida koroonasurmasid ja pääseda kergemate piirangutega igapäevaelule, peab vaktsineeritus olema võimalikult kõrge, eriti vanemaealiste seas. Paraku oleme selles läbi kukkumas. Hävinenud vaktsiinid peavad olema äratuskellaks valitsusele, et me poleks sel sügisel jälle olukorras, kus ettevalmistused võimalikeks uuteks nakatumislaineteks ja viirustüvedeks on tegemata.