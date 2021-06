Vabamu rändnäitus jõuab Rakverre

3. juulil kell 13 toimub lühike ja kaashaarav demokraatiatrenn. "Trennis saab kasvatada ja arendada neid oskusi, mis aitavad elus olulisi ja toredaid ideid ellu viia. 30. taasiseseisvumise aastapäeval on eriti paslik meenutada, et üksi kaugele ei jõua. Ka täna vajame suurte muutuste elluviimiseks nii mõttekaaslasi kui ka julgust teisi nende teel toetada! Mängulises trennis võtame ette kaasahaaramise "musklid"," selgitab trenni juhendaja Maiu Lauring MTÜ-st Demokraatiatrenn.

Näitusele on oodatud ka väikeseid külastajaid, kellele on loodud eraldi lastenurk, kus saab vaadata värskelt valminud Piip ja Tuut videot, panna proovile oma teadmised ja tegeleda käeliste tegevustega!