Koolides üle Eesti tähistati taasiseseisvumise 30. aastapäeva

Paide Hammerbecki Põhikoolis toimunud üritusel ütles riigisekretär Taimar Peterkop, et riigi jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja kriitiliselt mõtlevaid kodanikke, kes oleks eestlaseks olemise enda jaoks läbi mõelnud. “Kes teavad, mõistavad ja oskavad väärtustada meie riigi lugu. Just sellepärast on meil vaja seda lugu jagada noorema põlvkonnaga, et neil oleks võimalus kanda toonast vaimu edasi.”

Paide kooli aulas kõne pidanud Lagle Parek ütles, et haridus on meie vabadus. “Elu ei pea olema kerge ja ilus. Huvitav elu on etem. Mida haritum sa oled seda huvitavam on.“

“Riiklus, iseseisvus, vabadus, ühiskonnaga suhestumine ja kõik taoline olid 30 aastat tagasi loomulik osa ka alles koolis käijate mõttemaailmas, rääkimata neist vanematest. Meil oli selle kõigega isiklik ja vahetu kokkupuude. Oleks paraku viga eeldada, et praegustel kooliskäijatel on see side ja mõttemaailm samasugune. Ta ei saagi olla. Ei peagi olema,” ütles

Kuressaare Gümnaasiumis toimunud tänuüritusel riigikontrolör Janar Holm.

Holmi sõnul on aga nende noorte asi ja vastutus neile osaks saanud õnne kasutada selle riigi ja ühiskonna edasiarendamiseks. “Ja leida oma isiklik suhe riigi ja ühiskonnaga, mille toimimise vastu huvi ülesnäitamine aitaks seda tulevikuvastutust paremini kanda.“

Taasiseseisvumise 30. aastapäeva tähistamise toimkonna juht Jaanus Rohumaa sõnul oli tänuürituste eesmärk selgitada ja mõtestada nooremale põlvkonnale taasiseseisvumisega seotud sündmuste ja inimeste tähtsust. “Need üritused liidavad omavahel põlvkondi ja meie senised kohtumised on olnud mõlemale poolele huvipakkuvad ja värsked,” ütles ta.

Rohumaa märkis, et 30 aastaga on okupatsiooni haav tervenenud ning inimesed vaatavad taasiseseisvumise sündmustele juba kerge pilguga. “Toidutalongidele, inflatsioonile ja okupatsioonivägede tankidele vaadatkse leebe muigega. Toona oli see aga Eesti rahva jaoks suur katsumus.”