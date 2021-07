William ja Harry avasid printsess Diana mälestusmärgi. Kuidas on Diana mõjutanud kuningannat, monarhiat, moemaailma ja meediat?

Teda on peetud pühakuks ja halastamatuks manipuleerijaks. Üheks kõige empaatilisemaks kuningliku pere liikmeks ja kõige pikema vihaga naiseks. Tal oli raske andestada ja kerge inimeste südameid sulatada. See on Diana maagia. Kuid milline on tema pärand kuningannale ja monarhiale? Milline on tema mõju moele ja meediale?



Diana saanuks 1. juulil 60-aastaseks. Printsess suri kõigest 36-aastaselt.