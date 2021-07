RAAMATUBLOGI: Komissar Maigret on taas Eestimaal!

Kuna Simenon on siinmail olnud ära peidetud, siis vist ei teata, et kõigi aegade üleilmses müügiedetabelis asub ta 700 miljoni eksemplariga kuuendal kohal pärast William Shakespeare’i, Agtha Christiet, Barbara Cartlandi, Danielle Steeli ja Harold Robinsit.

Idee luua Jules Maigret’ tuli Simenonile pähe kanali ääres kohvi juues, kui ta kujutas endale ette Pariisi politseinikku, kes on suur ja laiaõlgne härrasmees, piip suus, kaabu peas ja paks mantel seljas. Kirjandusteadlased arvavad, et Maigret meenutab kõigiti hoopis Simenoni ennast, aga see selleks. Muide, oma eesnime kasutab Maigret’ harva ning palub teisigi teda kutsuda kas komissar Maigret’ks või lihtsalt Maigret’ks, nagu teeb ka tema abikaasa Louise ehk enamasti madaam Maigret.

„Härra Gallet’ surm” on kolmas Maigret’ lugu ja siin on komissar juba üsna väljakujunenud persoon, kuigi areneb ajapikku edasi – viimase juhtumi lahendab ta 1972. aastal.

Cheris Kesk-Prantsusmaal ühes hotellis leitakse härra Gallet’, ent sealmail härra Clementi nime all esinenud mehe surnukeha – ta on saanud kuuli näkku ja noa südamesse. Proua Gallet ei usu juhtunut, sest tema abikaasa, proovireisija, viibis hoopis teises paigas, saatis postkaardigi. Õigus on Maigret’l, härra Gallet elas kaksikelu. Ent kes ta mõrvas? Ja kes ta õigupoolest oli? Mida enam Maigret uurib, seda enam asjad sõlme lähevad. Ent kogenud komissari see ei heiduta.