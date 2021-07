FOTOD | Õpilased kujutasid taasiseseisvumist digikollaažidel

* Käesolev artikkel on avaldatud riigikantselei 30aastat.ee projekti raames.

Konkursile laekus 77 digikollaaži, mille teostuse tase oli väga hea. Populaarsemad teemad piltidel olid rahvuslik ärkamine, 90ndate algus, Euroopa Liit, ühinemine NATOga, eesti kroon, euro, ESTCube. Kajastatud on tolle aegsed poliitikud ja kultuuritegelased nagu Heinz Valk, Alo Matiisen. Palju kujutati ka presidente ja peaministreid. Sündmustest on välja toodud laulu-ja tantsupidu, Eurovisiooni võit ja Eesti sportlaste võiduhetked. Kohana on enim kujutatud Toompead.