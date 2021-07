RAAMATUBLOGI: Igaüks mängib mingit rolli iseendast

Tänapäeval teavad kõik, kuidas keegi elab, muidugi juhul, kui too keegi on sotsiaalmeedia-aktiivne. Ent palju see pilt, mis maailmale paistab, tegelikkusele vastab?

Selena on särav edukas naisterahvas – tal on kena abikaasa Graham ja kaks toredat poega, keda kantseldab võrratu lapsehoidja Geneva... Ainult et mees kaotab töö, kuid tunneb end ometigi mõnusalt, vedeleb kodus ja kargab Genevat.

Kui Selena ühel õhtul rongiga koju sõidab, tutvub ta Marthaga. Kes suksutab firmaomaniku abikaasaga ja on hirmul, et kui asi välja tuleb, saa ta kinga. Kui naistel on kotis paar pisikest napsipudelit, mille sisu kaduva teed läheb, algab pihtimine ja arutelu, kuidas leida muredele lahendust. „Kas sa ei soovi mõnikord, et su probleemid lihtsalt laheneksid?” pärib Martha. Muidugi, aga... Selena arvab, et ei näe pihiõde enam iial, aga ta eksib.

Need on vaid kaks tegelast paljudest, kel on elada oma elu ja rääkida oma lugu, mis pole kaugeltki selline, nagu välja paistab.

Seesama Geneva. Kes ta on? Pelgalt lapsehoidja?

Pearl. Nutikas teismeline, kes peab taluma elu endise strippari ja praeguse trofeenaise kõrval. Tõsi, ema pragune armuke Charlie on uskumatult sümpaatne.

Charlie. Miks peaks ideaalmees elama trofeenaisega, kes peab raskustes olevat raamatupoodi?

Anne. Ta on ka Martha ja jälgib Selenat. Aga miks?

Ühesõnaga hulk tegelasi, kes puutuvad üksteisega kokku, kui üldse, vaid riivamisi. Aga tegelikult?