FAKTIKONTROLL | Kas vastab tõele Martin Helme väide, et elektriautod on sama kahjulikud keskkonnale kui diisli- või bensiiniautod?

Seda arvesse võttes tuleb järeldada, et isegi kui öelda, et elektriautode tootmine ja hilisem utiliseerimine on loodust ülikahjustav, siis pikemas perspektiivis on elektriautode looduslik jalajälg sisepõlemismootoriga sõiduautodest väiksem. Üldjuhul on Euroopa riikides selleks vajalik elektriauto eluiga 2 aastat, puhtama tootmisviisiga energiaga riikides veidi vähem. Võttes arvesse, et kui keskmine auto Euroopa Liidus on 11,5 aastat vana ning eeldame, et see auto on terve aeg kasutuses olnud, siis elektriauto võiks olla vähemalt Euroopas vähem kahjulik keskkonnale, kui on seda sisepõlemismootoriga autod nagu bensiini- ja diiselmootoriga autod.