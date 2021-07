Järgnev on vastus Kristiine Vahtramäe tänasele arvamusele töötavate alaealiste tulumaksustamise teemal ( EPL 26.07 ). Toetudes Liisa Pakosta nädalavahetuse kolumnile ( EPL 25.07 ), leiab autor, et praegune seadus on ebaõiglane ja vajab kiiremas korras muutmist. Kas on nii?