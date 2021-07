Eesti vabaks laulmisel on oma osa ka Soome rokimeestel

„Juicy Leskinen oli esimene, kes hõikas lavalt, et nüüd laulame meie maa hümni. Mis, teadupoolest, on sama Eesti Vabariigi hümniga. See kõlaski ning järgmisena hüüdis Leningrad Cowboys bassimees: „Eesti vabaks!” Eestlased tulid kaasa, otsekui oleks nad seda oodanud ja soomlaste julgus oleks olnud päästikuks, mis selle inimeste hingest välja tõi,” meenutab Jüri Makarov ning lisab, et ürituse korraldajana oli ta toona ka omajagu mures – rahvamassis liikus palju nii halle mantleid kui ka miilitsamütse.