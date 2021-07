JUHTKIRI | Elu praepannil ei pea olema meie viimane valik

Kes raiuks lahti Gordioni sõlme? Ja on see üldse ühe mõõgaropsuga lahti harutatav ülesanne? Vastus esimesele küsimusele on, et ei keegi muu kui me ise. Ning teisele, et pigem mitte. Kuid tänases kliima erilehes ilmunud artiklid näitavad siiski, et tunneli lõpust paistab valgust ja see ei pea olema tingimata otsatormav rong.