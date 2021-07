Liia Hänni: „Lauluväljak oli sündmuste süda!”

„Mõistsime, et nüüd on see aeg käes ja selles oli väga suur osa just Lauluväljakul toimunus. Mäletan Eestimaa Laulu 1988. aasta septembris – see on kristalselt selge ja helge mälestus,” ütleb ta ning jutustab, kuidas sajad ja tuhanded inimesed üksteisel isamaaliste laulude ajal kätest kinni hoidsid ja kaasa laulsid. „Hoidsin võhivõõral mehel käest kinni ja mäletan, kuidas ta laulu „Eestlane olen ja eestlaseks jään...” järel, pisarad silmis, muudkui kordas: „Küll see Eesti rahvas on ikka vahva!” jutustab Liia Hänni võimsatest tunnetest, mis haarasid kõiki Lauluväljakul viibijaid.