FAKTIKONTROLL | PCR-teste ei ole tagasi kutsutud. CDC loodab sügisel viia arstideni gripi ja koroona topelttestid

“Haiguste Kontroll- ja Tõrjekeskus (CDC) teatas sel nädalal, et nende PCR-testi terviklik läbivaatamine nurjus ja erakorraline kasutusluba tühistatakse,“ jagab üks leht.

Teine kirjutab Facebookis: “Oleme väsimatult korrutanud, et valitsused, terviseametid, ravimiametid ja Big Pharma on influenza ning sars-cov-2 pannud ühte patta, kasutades selleks sobimatut PCR-testimise metoodikat.”

Koroonaeitajad väidavad, et möödunud nädalal ilmunud CDC teade annaks alust tõendada, nagu PCR-testid ei oleks eales koroonadiagnoosiks töötanud, tõestades seega, et koroonahaigus on “valepandeemia”.

Kuidas on asi päriselt?

CDC andis oma kodulehel (1) möödunud nädalal teada, et tõepoolest 2021. aasta lõpuks kutsutakse Ameerika Ühendriikides kasutuselt tagasi CDC enda väljaarendatud PCR-test, mis sai USA Toidu- ja Ravimiameti erakorralise müügiloa möödunud aasta kevadel.

Inglisekeelse nimega test “CDC 2019-nCoV Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel” (just selle nime alt võib ta leida FDA poolt heakskiidetud molekulaar- ja PCR-testide nimekirjast) on üks kümnetest PCR-testidest, mis koroonaviiruse määramiseks kastusele võetud.

CDC teadet on tõlgendatud valesti, jättes mulje nagu poleks test kunagi suutnud eristada koroona- ja gripiviirust ning teiseks on ekslikult pandud CDC omaenda test ühte patta kõikide teste PCR-testidega, mida USA-s kasutatakse.

Esimene valeväide on käinud koroonavaledega kaasas juba pandeemia algusest. Koroonat on tembeldatud “tühiseks nohuks” ning “tavaliseks gripiks”. See on aga jabur - alates koroonaviiruse suuremast suremusest ning pikaajalise koroonahaiguse ohtudest erinevad ka kahe viiruseosakesed (3). Gripiviiruse RNA on A- ja B-tüvelise gripigenoomis kaheksa segmendina, CoV-SARS-2 RNA on genoomis segmenteerimata. Just seda vahe PCR-test otsibki.

Seejuures oli juba möödunud sügisel oli juttu, et mõlemat viirust diagnoosivad testid on tulevik (4), suutes leida üles koroona või gripi A- ning B-tüve. CDC esindaja selgitas väljaandele Health Feedback, et testi tagasikutsumine ei ole seotud testi töövõimega, vaid uuendusega, millega on parem vastu minna sügishooajale, mil hakkab lisaks koroonale levima ka tavapärane gripp (5). Test teeb tarbijale diagnoosimise ka lihtsamaks - vajadusel saab kahe testi asemel teha vaid ühe.