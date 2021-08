Tallinna Lauluväljak – eestlaste hiis

„Andke Jumalale, mis Jumala kohus, ja keisrile, mis keisri kohus,“ selle, piiblist pärit juhisega oli Jannsen kunagi sakslastelt laenatud peo formaadi (rongkäigud, kõned, kooride võistulaulmised) eestlaste jaoks kohaldanud. Sisuliselt on aga kõik laulupeod olnud rahva meeleavaldused. Tullakse perioodiliselt kokku ühte kohta nagu kultuspaika, sest just sellisena tunti algupäraselt hiit, mis alles hiljem omandas püha metsa tähenduse. Muide, Tallinna Lauluväljakulgi on mäe nõlval oma tammedest hiis. Seal hiiepaltsil lauldakse oma heliloojate loomingut ning selle läbi kinnitatakse olemasolu ning lootust kestmisele. Laulupidu on eestlaste eksistentsiaalne rituaal.

Nii oli see 1969. aastal, kui laulupeo lõpus hakkasid koorid spontaanselt laulma Koidula – Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm“, ning laulupeo üldjuht Arnold Green kuulutas lõpukõnes koos rahva vaimustunud vastukajaga: „See oli üks tore eesti pidu!“