Pidasin 1992. aasta alguses kaitseministri ülesannetes kõne konverentsil Soome kõrgemas sõjakoolis. Avaldasin tollast realiteeti hinnates arvamust, et paarikümne aastaga jõuame küll tagasi Euroopasse ja liitume ka Euroopa Majandusühendusega – nüüdse EL-i eelkäijaga –, aga NATO-sse pääsemine on küll väga kaugel, kui üldse saavutatav. Kuigi edasine areng näitas, et mõlemad eesmärgid on saavutatavad ja seejuures loodetust veel palju kiiremini.