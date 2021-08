Raivo Hein ei näi üldse mõistvat, et sõdade taga on samuti rikkurite huvid. Kui ei oleks sõdasid, kus siis tohutud relvatööstused oma produkte turustaksid? Sealt edasi läheb Raivo Hein juba super veidraks. Ta väidab, et me peaks sõjatööstusele, sõdalele ja kolonisatsioonile tänulikud olema, et me nüüd nii head tehnoloogiat kui arvtid ja telefonid kasutada saame.

Kas oleks äkki Hispaania kuningas ka pidanud pigem prügikorjamisse raha panema, selle asemel et seda kulutada Kolumbuse avastusretkedele, mis viisid Ameerika avastamiseni?