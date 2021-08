Ajal, mil riik näeb vaeva sügiseks 70-protsendilise poogitustaseme saavutamisega, on pealinna külje all asuv Maardu kõige madalama vaktsineeritusastmega omavalitsus: koroonaviiruse vastu on kaitsva süsti saanud õlavarde vaid 34 protsenti sealsest elanikkonnast. Olukord on kehvem kui Ida-Virumaal, mida on siiani toodud välja kui vaktsineerimise suhtes kõige probleemsemat piirkonda terves riigis.

Statistika näitab, et maardulased ei taha kaitsta ei end ega teisi nakatumise eest. Aga mis põhjusel?

Päevaleht läks kohale ja vaatas oma silmaga üle. Nagu näha, on põhjuseid mitmeid: muuhulgas võib välja tuua silmnähtava vene meedia mõju, kohalike madala huvitatuse ja ka asjaolu, et kõigest mõned kuud tagasi tuli Maardul kanda oma õlul "koroonapealinna" tiitlit.