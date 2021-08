RAAMATUBLOGI: Kuidas maitseb 130-aastane Chateau d’Yquem

Tavalugeja ilmselt ei mõista, millised aarded Gruusias peidus olid, kuid autorite kirjeldus on sedavõrd maitsevärvikas, et hakkad aru saama taevaliku rüüpe väärtusest. Veinigurmaan seevastu läheb ilmselt hulluks, kui kuuleb – aga need, kes varandust jahtisid, ka nägid ja isegi maitsesid üht-teist – et keldris leidus suisa 217 pudelit Chateau d’Yquemi ja valdav osa neist 19. sajandist. Kusjuures kolm veini aastast 1847 ehk väidetavalt aegade parimast viinamarjamärjukesest, toonase hinnaga 200 000 dollarit pudel. Lisaks Chateau d’Yquemile leidus keldris sadu pudeleid ajaloolisi pudeleid, mille sisu üksikud veinigurmaanid maailmas on nautinud.