Kui kodumaised ploomid on valmis saanud, tasub neid peale niisama söömise ka koogi sisse panna, hoidistada, sügavkülmutada ja hoopis soolastes toitudes kasutada. Kaaliumi- ja rauarikkad ploomid on parimad just otse aiast korjatuna, sest seistes nende maitseomadused ei parane, vaid pigem halvenevad. Värskelt on ploomid ka kõige toitainerikkamad.