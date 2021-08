Tallinna lauluväljaku kassamajad saavad uue kunstipärase ilme Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva auks

„Tudengid on välja töötanud kavandid, mis sobituvad lauluväljaku ajalooga ja kõnetavad möödujaid ning alale sisenejaid. Esiteks on meil hea meel anda oma panus taasiseseisvumise 30. aastapäeva pidulikku tähistamisse ja lauluväljaku kaunimaks muutmisse ning teisalt on tegemist vastusrikka ülesande ja praktikaga meie tudengitele,“ ütles Madis Liplap, kuraator ja kunstitudengite juhendaja.

Akzo Nobel Baltics AS-i juhatuse esimees Elena Past sõnul on ettevõttel au osaleda Eestile taasiseseisvumispäeval kingituse tegemises. „Lauluväljak oli toona just see koht, kus vabaduse tung inimeste südametes kõige tugevamalt leegitsema lõi. Oleme tänulikud võimaluse eest taas osaleda selle maamärgi eest hoolitsemisel.“