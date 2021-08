Eks igaüks näeb seda, mida ta näha soovib. Lähenevaid valimisi silmas pidades olnuks liig oodata Viktoria Ladõnskaja-Kubitsa poolt teistsugust kirjatükki. Pilti pääsemiseks on kõige lihtsam tee kritiseerida valitsust ja süüdistada ministrit kõigis hädades, kuid just see viimane sundis arvamust avaldama, sest rahvasaadiku esitatud faktid on eksitavad ja lihtsasti ümber lükatavad.