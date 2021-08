RAAMATUBLOGI: Gerontoloogilised krimkad on ägedad!

Kes tuleb memm-detektiividest esimesena pähe? Mõistagi miss Marple. Kusjuures, nagu etiketile kohane, pole tema vanust üheski raamatus välja toodud, Agatha Christie ütleb vaid, et ta on vanadaam. Küll aga teoses „Bertamsi hotellis” mainitakse, et miss Marple viibis seal viimati, kui oli 14, aga sealtmaalt on möödunud peaaegu 60 aastat. Ehk siis ta vanus on kolmveerand sajandi kanti. Aga see selleks...