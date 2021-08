Lauri Laats võib oma tänases Eesti Päevalehe arvamusloos kurta, et Reinsalu on linnavõimu suhtes kriitiline, kuid see kriitika on õigustatud. Kui Laats viitab linlaste rahuloluküsitlustele justkui eneseõigustuseks, siis teeb ta seda valikuliselt. Näiteks selgub 2020. aasta lõpus avaldatud uuringust (Tallinlaste rahuloluküsitlus 2020-4), et 21% tallinlastel ei ole olnud piisavalt raha suuremateks hädavajalikeks väljaminekuteks.