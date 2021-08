VALIMISKONTROLL | Kas EKRE saaks takistada võõrtööjõu kasutamist kohalikus omavalituses?

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) on kohalikeks valimisteks avaldanud oma üle-eestilise programmi, milles antakse põhjuseid, miks valida EKREt üle kogu Eesti. Üks lubadustest on: "Me oleme välismaise odavtööjõu kasutamise vastu, sest immigrandid võtavad töö meie inimestelt ja suruvad alla meie palgad."

Võrdleme EKRE lubadust kahe hea valimistava kriteeriumiga. Esiteks kontrollime, kas "valimislubadused on seotud valitava esinduskogu pädevusega." Teiseks vaatame, kas "välditakse kontrollimata faktide või valeinfo teadlikku levitamist."

KONTROLL: Pädevus

Esimeses kontrolli osas vaatame, kas EKRE lubadus on seotud KOVi pädevustega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahv 6 alusel ei kuulu ränne ja selle korraldamine KOVi pädevuste hulka. Välismaalase Eestisse saabumise, Eestis ajutise viibimise, elamise ja töötamise aluseid reguleerib välismaalaste seadus. Selle seaduse alusel saab välismaalasi palgata ilma keskmise palga maksmise nõudeta näiteks hooajatöötajana.

Seaduses on eraldi küll KOVidele antud kohustus teatada politseile ebaseaduslikult seal viibivatest välismaalastest (§ 294), ent see ei anna kuidagi alust olla välismaise odavtööjõu kasutamise vastu. Kui välismaalased on korrektselt registreeritud, ei jää kohalikul omavalitsusel ruumi sekkuda ettevõtjate valikusse seda tööjõudu kasutada.

OTSUS

Kuna EKRE lubadusest jääb ebaselgeks, kuidas saab erakond KOV valimiste raames välismaise odavtööjõu kasutamise vastu olla, ei ole see lubadus kooskõlas KOV pädevusega.

Puudulik

KONTROLL: Valeinfo

Teisena kontrollime, kas EKRE seletus vastuseisule on faktiliselt õige. Faktikontrollil ei õnnestunud leida tõendeid, mis üheselt tõestaks või lükkaks ümber võõrtööjõu positiivset või negatiivset mõju palgakasvule. Oxfordi Ülikooli Migratsiooni Observatooriumi alusel on immigratsioonil üldiselt väike mõju keskmistele palkadele. Madalapalgalistel on suurem tõenäosus, et palgad lähevad alla, kuid keskmise- ja kõrgepalgaliste tasu pigem tõuseb.