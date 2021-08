FAKTIKONTROLL | Kas ÜRO dokumendid kajastavad kohustust võtta vastu põgenikke?

Priit Sibul Eesti Päevalehe artiklis „Me tõrjuks ju ise ka loata sissetungijaid oma kodust eemale. Leedu käitub inimlikult ja õigesti!": „Mitte üheski ÜRO hartas ega konventsioonis pole kirjas, et Euroopa Liit on see koht, kuhu kõigil maailma rahvastel on õigus elama tulla, olgu nad hädalised või mitte. Kui inimene põgeneb sõjakoldest oma elu säilimise nimel kohta, kus pommid ei plahvata, siis Valgevene, kuhu piiririkkujad kohale lennutati, on ju selleks täiesti turvaline paik. Jah, seal on inimõigustega kehvasti, aga seal on võimalik ellu jääda, mis peaks olema sõjapõgeniku esmane ja kõige olulisem vajadus."

KONTROLL

ÜRO on tegelenud põgenike- ja immigratsiooniteemadega juba enne teist maailmasõda. 1950. aastal asutas ÜRO Pagulasameti, kelle juhtimise loodi põgenike staatust käsitlev konventsioon. See põhineb Inimõiguste üld-deklaratsioonil. Inimõiguste seas on ka igaühe õigus tagakiusamise korral taotleda ja kasutada varjupaika teistes riikides (artikkel 14) ja õigus olla võrdne olenemata päritolust, seaduslikust seisundist (artikkel 2) (ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon).

Põgenike staatust käsitlevas konventsioonis on märgitud liikmete kohustus võtta vastu ja menetleda riikide territooriumile sattunud põgenikke. Seda olenemata, kas nad on sinna tulnud legaalselt või illegaalselt (artikkel 31, Põgenike staatust käsitlev konventsioon). Artikkel 31st leiab sõnastuse, mille järgi kehtib selline kohustus, kui põgenik tuleb otse teda ohustavast riigist. ÜRO selgituste kohaselt peab mõistma seda laiemalt - otse ei tähista siin ainult geograafilist aspekti. Abi tuleks osutada ka isikutele, kes tulevad läbi mõne teise riigi ja isikutele, kellel pole õnnestunud saada varjupaika eelmises riigis. ( A Guide to international refugee protection and building state asylum systems; 2017; lk 94)