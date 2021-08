RAAMATUBLOGI: Mehed, kes päästavad süütuid elektritoolilt

Tundub kummaline, et planeedil Maa, võttea aluseks Eesti kirjanike liidu liikmete arvu 400, on 2 615 384 kirjanikku, kuid ainult üks neist on võimeline looma võrratuid juura ja kohturomaane. Teised on proovinud – eks sooviks ju samuti teenida miljoneid – aga millegipärast ei õnnestu.