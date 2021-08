25 pühapäeva, 35 kirikut: millest räägib kirik oma liikmetele?

Koroonat puudutati nii epideemia laineharjal kui ka kevadistel jutlustel hämmastavalt vähe ning neilgi üksikutel juhtudel pigem teaduslikele seisukohtadele vastu rääkides.

Võib-olla tulenes kirikute veidi summutatud meeleolu sellest, et kõiki laule lauldi läbi maskide. Maske jagati ustel ning aeg-ajalt kõndisid pingiridade vahel kirikuteenrid ja käskisid lõua alla vajunud maski uuesti näo ette tõmmata. Oli ka maakirikuid, kus kümnepealisest kirikuliste seltskonnast kandis maski kolm inimest ning ülejäänuid ei manitsenud keegi. Armulauda pidades tõmbasid õpetajad aga alati maski või koguni majesteetliku visiiri näo ette.

Kord kõlas õpetajalt seisukoht, et koroona on lihtsalt üks hüsteeria, mida keegi kusagil kütab ja keerab. Jõulude eel rääkis üks õpetaja, et „kõrgemad jõud on saatnud koletu haiguse inimkonnale manitsuseks”. See on sõnum inimkonnale: tuleb vaadata rohkem enda sisse ja olla vaguralt. Samal ajal palusime teenistusel päris sageli koroonahaigete eest.

Ühes pealinna kirikus teatas õpetaja epideemia laineharjal, et hullem kui koroona läbipõdemine on kirikusse mittetulemine, ja rangemate piirangute alguses teatati paaris kirikus peaaegu kelmikalt, et ära jäävad ainult ametlikud teenistused.

Selles ei tasu aga näha kiriku agarat protesti koroonareeglite vastu. Õpetajad kohtusid inimestega pühapäeva varahommikul kas või õues, jagades seal seda, mida koroona ajal ehk enim vaja oligi: koosolemist, julgustust ja turgutust. Poliitikute sageli esile toodud kiriku kannatamist koroonareeglite käes ei suutnud me olulisel määral tuvastada.

Kui palju võimendas kirikutes valitsevat tühjust koroona, on raske oletada. Vestlustest kirikuõpetajatega jäi mulje, et mõju polnud eriti suur. Need, kes tulid, tulid ikkagi. Need, kes polnud varem käinud, ei leidnud ka selle suure kriisi ajal kirikusse teed.