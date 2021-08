Hingehoidja üheksa ametit. Kuidas maavaimulikud kogukondi elus hoiavad

Kui Haamer Mustveesse õpetajaks tuli, tundis ta suurt missiooni selle kandi elanikke ühendada: olgu nad luterlased, vanausulised või õigeusklikud. Ta käis abikaasa ja perega ka vanausuliste ja õigeusklike liturgiatel – selleks et näidata oma lugupidamist. Vastutasuks on õpetaja sõnul nemadki luterlastest lugu pidama hakanud. Venelased on tema kohta ikka öelnud: estonskaja batjuška.

Kui Haamer räägib, suleb ta vahepeal silmad ja langetab pea, nii et näha on vaid hingekarjase kulme. Ta näib justkui sobravat oma mälusoppides, iga lauset kaaluvat ja pisukese vaevaga ütlevat. Ent vaim on tal värske, mõte selge ja jutt otsekohene.

Majas on siiski ohtralt ruumi, et võõrustada jõulude ajal Haameri vaimulikest lapsi ja nende peresid. Suguvõsa vaimsust ilmestavad seintel rippuvad maalid, mille autor on Eenoki lell Eerik Haamer – Saaremaalt pärit kunstnik, kes sai rahvusvaheliselt tuntuks just Ruhnu- ja kaluriteaineliste teostega.

„Nad igatsevad oma kodukirikusse, mõnega neist räägin vaid telefonis,” tõdeb Haamer. „Kahjuks on sageli nii, et kui inimene sureb, siis palutakse, et ma ta mataksin, aga ma ei ole võib-olla aastaid teda näinud.” Koguduse liikmete arv on aastakümneid püsinud 300 juures just tänu sellele, et paljud Haameri õpilased, keda ta on ka ristinud ja leeritanud, on Mustvee kogudusele truuks jäänud. Mujal elavad liikmed on tavalised ka teistes Eestimaa kogudustes.

Haamer ütleb, et Mustvee kogudus on ta liigagi omaks võtnud, ent see ei ole kindlasti negatiivne. Tunne, et õpetaja neile midagi tähendab, on väärtuslik ja hingekarjane peab omakorda tähtsaks kõiki koguduse liikmeid. „Ma pole iialgi suhtunud kogudusse ülevalt alla vaadates, vaid suhelnud nendega kui võrdne võrdsega,” nendib ta.

Kirikuõpetaja tähtsaim ülesanne, mida teavad hästi kõik kristlased, on hingehoidmine. „Tähendab – inimest aidata. Ka psühholoog püüab inimest aidata. Aga mis on psühholoogia ja hingehoidja vahe? Psühholoog võib aidata vaid teatud piirini ja selleks piiriks on surm. Aga hingehoidja vaatab kaugemale,” jutustab Haamer.

Vestleme õpetajaga ka sellest, mis näib olevat inimestele pikki sajandeid loomuomane: ahnusest, saamahimust ja kättemaksust. Ka Mustvee poliitkultuuris esineb arveteklaarimisi, mis näivad uskumatuna ning tekitavad elanikes hämmingut ja tülgastust. On olnud üks palgamõrvakatse ja näiteks Eesti Ekspress kirjutas tänavu, et kuus aastat tagasi pärast vallavolikogu esimehe sünnipäeva peksis üks volinik kõikuval rippsillal teisel roided katki.

Millise pilguga vaatab kirikuõpetaja sellistele sündmustele? „See on minu jaoks vapustus ja ma ei saa kuidagi niisuguste asjadega leppida. Aga mul puudub võim, et ma saaksin neid inimesi korrale kutsuda,” tõdeb Haamer.