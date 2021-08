Kuidas õigeusust sai Eesti popim religioon? Sest see kirik tegi kõike vastupidi kui EELK

Ent väide iidsest territooriumist polegi ehk väga vale. Õigeusk ei ole oma juuri ajanud Eestisse viimase saja aasta jooksul, vaid juba sajandeid varem. Õigeusku mindi siis, kui selle eest loodeti vastutasuks maad saada, aga sugugi mitte kõik ei pöördunud õigeusku kasusaamise nimel – ja sugugi mitte kõik pöördujad polnud venelased. Paljud teavad, et Konstantin Päts oli õigeusklik, ent õigeusku on ristitud ka näiteks Arnold Rüütel ja veel paljud.

„Moskva patriarhaadi mõju kasvatamiseks on Kreml elavdanud kiriku tegevust oma naaberriikides,” kirjutatakse kaitsepolitsei viimases aastaraamatus. Kapo viitab nii ühele Moskva kiriku siinsele juhile, kes ütles, et teist maailmasõda tuleks käsitleda Putini moel, kui ka kirikuesindajate korraldatud ajalookonverentsile, kus väideti, et Eesti on õigeusu iidne territoorium. Kahanev luteri kirik soovib olla üks Eesti riigi alustalasid, ent kasvav õigeusu kirik on riigi jaoks üks julgeolekuohte.

Ljudmila ei ole luterlane, vaid õigeusklik. Juba aastaid on õigeusk Eesti peamine religioon – peaaegu 180 000 inimest peab ennast õigeusklikuks ja erinevalt luteri kirikust ei räägi keegi õigeusu kiriku kahanemisest. Kuigi riigi toetus õigeusklikele on napp, nad ei tee poliitikute seas peaaegu üldse lobitööd, nii mõnedki õigeusklike pühakojad lagunevad ja nende vaimulikud ei pea kõnesid vabariigi aastapäeval ega kirjuta arvamusartikleid portaalidesse, on õigeusu mõjukus märkimisväärne.

Läks veel aastakümneid, aga siis suri tema vanem tütar ja seejärel on Ljudmila igatsus jumala järele ainult tugevamaks muutunud. Ta saab mõne aasta pärast 90-aastaseks ja käib kirikus sageli. Ei teegi midagi erilist, vahel lihtsalt seisab keset ikoone ja sära, laule ja palveid. Kirjutab koos lastelastega kirju ja ulatab need vaimulikule, sest on mõtteid, mida saab ainult temaga jagada. „Mul on seal lihtsalt hea olla,” ütleb Ljudmila.

Läks veel aastakümneid, aga siis suri tema vanem tütar ja seejärel on Ljudmila igatsus jumala järele ainult tugevamaks muutunud. Ta saab mõne aasta pärast 90-aastaseks ja käib kirikus sageli. Ei teegi midagi erilist, vahel lihtsalt seisab keset ikoone ja sära, laule ja palveid. Kirjutab koos lastelastega kirju ja ulatab need vaimulikule, sest on mõtteid, mida saab ainult temaga jagada. „Mul on seal lihtsalt hea olla,” ütleb Ljudmila.

Akkermann räägib siin tegutsenud vaimulikust, kel oli neli magistri- ja kaks doktorikraadi ning kes on nüüd Austraalia peapiiskop. Enne lahkumist jõudis ta Eesti jaoks kirjutada raamatu oma eetiliste ja vaimulike mõtisklustega ning see oli nii mõjus, et raamatu keeletoimetaja liitus pärast tööle punkti panemist samuti õigeusklikega. Õigeusu vaimulikud on sageli väga haritud ja nende jutlused tabavad just tänapäeva tuuma. Tänu sellele ei jõuagi õigeusu juurde mitte ainult need, kes kuuluvad sinna ajaloo, perekonna või traditsoonide tõttu, vaid needki, kes on otsinud, kuid pole leidnud. Nüüd on mõnes koguduses eestlasi juba väga palju.

Õigeusu vaimulikud on sageli väga haritud ja nende jutlused tabavad just tänapäeva tuuma.

„Tema ja mitme siinse preestri jutlused ja piibli selgitused on tänases kontekstis intellektuaalselt väga huvitavad, toidavad vaimu,” vastab Akkermann küsimusele, miks õigeusk on viimastel aastatel ka eestlaste seas populaarsust kogunud.

„Muidugi mitte 90%, aga 50% kindlasti,” kinnitab telefonis Vladimir, kes palub end nimetada kirikuvanemaks. Ta töötab Tallinnas Nõmmel Ristija Johannese kirikus. Väikeses mändide vahele peidetud kirikus käib vahel istumas Arvo Pärt ning nii mõnedki Eesti filmirežissöörid, näitlejad, õpetajad. „Õigeusklikke eestlasi on väga palju,” kinnitab Vladimir.

Pärast perestroikat oli tagasilöök ja rahvuslikul pinnal tekkis lõhe. Eestlased ei tahtnud enam kirikus käia, eriti kui tegemist oli Moskvale, mitte Konstantinoopolile alluva õigeusu kiriku haruga. Ent praeguseks on kõik muutunud. Ka Ristija Johannese koguduse preester isa Foma on tegelikult eestlane ja tema nimi on hoopis Toomas Hirvoja.

„Teised eestlased saavad sellest teada ja tulevad temaga rääkima,” ütleb Vladimir. „Tulevad meie kirikusse ja jäävad siia. Nad on väga intelligentsed ja hästi kasvatatud inimesed.” Kõik nad ei pruugi isegi vene keelest kuigi hästi aru saada, kuid see ei takista neil kooris venelastega kõrvuti kaasa laulmast. Siinne vaimsus, atmosfäär ja õpetuslikud seisukohad on nende jaoks olulised.

Alfred jäi pidama õigeusul, sest tunneb end selles iseseisvana. Tunneb end inimesena, see aga tähendab: patusena.

Näiteks ettevõtja Alfred, kes sai hiljuti 40-aastaseks. Tal on nii palju tööd, et igal nädalal kirikusse ei jõua, kuid üle nädala püüab siiski käia. Aga kui läheb, võtab kaasa kogu pere – abikaasa ja kolm tütart. See meenutab talle lapsepõlve, kui vanemad viisid tema ja ta vennad-õed kirikusse. Teismelisena uuris ta juba ise maailma religioone, kuid pidama jäi ikkagi õigeusul, sest tunneb end selles iseseisvana. Tunneb end inimesena, see aga tähendab: patusena.

Alfredi arvates on kõik patused, ka vaimulikud. Seepärast on loomulik, et õigeusu vaimulik võib abielluda ja tal võib olla perekond, sest tsölibaat ehk seksuaalvahekorra keeld, mis kehtib katoliiklikele vaimulikele, on tema sõnul inimloomusele kahjulik. Tuleb elada – aga tuleb ka uskuda.