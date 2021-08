Interaktiivne kaart | Vaata, kui rikas või vaene on sinu kodukandi kirik

Eesti Päevaleht ja Levila uurivad ühises artiklisarjas „Usu võim” kiriku mõju poliitikas ning ühiskonnas. Sarja täna ilmunud loos „Loomulik ja üleloomulik rikastumine Eesti luteri kirikus. Kuid ainult valitutele” kajastasime luteri kiriku põnevaid rahaasju. Kuna lugu on mahukas, avaldame mõned tähelepanuväärsemad alapeatükid eraldi artiklitena.

Kui Tallinna kirikute kogudustesse kuuluvad arvukad mõjukad ja rahakad annetajad, peavad maakirikud ise hakkama saama. See ei peaks sugugi nii olema, kuid juriidiliselt on kogudused vormistatud emakirikust (EELK) eraldi. Nii on neil oma rahakott. Et nad ise majandaksid. Et nad ise hakkama saaks.

Kuid ei saa. On kogudusi, mille rahaline seis on viinud nad pankroti äärele. Nii mõnigi kogudus ei ole võimeline oma kirikuõpetajale palkagi maksma, kuid istub mõne laguneva kiriku otsas, mille korda tegemine maksaks miljoneid eurosid.

Vaata interaktiivselt kaardilt, kuidas läheb sinu kodukandi kirikul.