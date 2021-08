Endised NLKP-lased ei olnud Eestile vabaduse toojad, nagu väidab Tiit Made („ Tänu endistele NLKP-lastele on ju Eesti vaba “, EPL 24.8). Eestlased ja paljud teised rahvad, kes kannatasid kommunistliku ikke all on vabad, sest nad igatsesid ja nõudsid vabadust. Kõige julgemad pidid oma julguse eest raskelt kannatama, sest kommunistid karistasid niikaua kui said kõiki, kes hakkasid nende jalgealust kõigutama.