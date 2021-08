FAKTIKONTROLL | Lausvale. Koroonavaktsiini saanud inimesed ei sure 2,5 korda suurema tõenäosusega kui süstita inimesed

Väide: "Sellega on ametlikult lükatud ümber müüt justkui vaktsineeritud inimesed ei sureks selle haiguse tagajärjel, mille vastu on nad vaktsineeritud. 53 surmajuhtumit on ikkagi väga suur arv meie väikeses riigis."

Teiseks, Eestis on kokku surnud COVID-19 nakkushaigusesse 1223 inimest. Nendest 53 surma, mida on mainitud blogipostituses, moodustab see neli protsenti. See tähendab, et kõikidest koroonaviirusega surnud inimestest on Terviseameti andmetel neli protsenti olnud ka vaktsineeritud. Seejuures on see kõige kõrgem võimalik määr, sest kõikide surmapõhjus ei ole COVID-19, vaid muu haigus ning sellega kaasnev koroonaviirus.

Tegelikkus: Esiteks, ei ole kindel, kas need inimesed surid koroonaviirusesse või oli viirus üks mitmest surma põhjusest. „Nende 53 vaktsineeritud inimese surmajuhtumi seas on COVID-19 märgitud küll surma käivitava põhihaigusena, kuid reeglina põetakse samaaegselt mitmeid teisi raskeid haigusi. Näiteks kopsuvähki haigestunud patsiendi surmateatisele võib arst esialgu märkida surma põhjuseks COVID-19, kuid lõplik diagnoos on siiski vähihaigus. Nende 53 surmajuhtumi puhul ei ole lõplik surma põhjus veel selge," ütles Terviseameti nakkushaiguste osakonna juht Hanna Sepp. Seega, on blogipostituses tehtud saadud arvust valed järeldused, sest need 53 inimest ei ole surnud vaktsiini saamise tagajärjel ning pole ka kinnitatud, et nad oleks surnud koroonaviiruse tagajärjel. Terviseamet vahendas pressiteatega, et vaid üks vaktsineeritud inimene on surnud COVID-19 tõttu.

Väide: "Sain teada täpsed ametlikud arvud, kui palju on juba tänaseks surnud vaktsineerituid inimesi, kellel on põhidiagnoosiks märgitud U07.1 ehk laboratoorselt kinnitatud Covid-19 haigus. Terviseamet andis teada, et selliseid surmajuhtumeid on lausa 53."

Tegelikkus: Taaskord, need inimesed, kes on surnud koos koroonaviirusega, olles samal ajal vaktsineeritud, nende surma põhjuseid ei ole täpsustatud. Me ei saa kindlalt öelda, et nad surid kuidagi sellepärast, et olid vaktsineeritud. See seos on alusetu, seega ei saa ka ajakirjandus väita nagu oleks vaktsineerimine nende surmi põhjustanud. Kohe, kui selliseid juhtumeid ja nende põhjuseid täpsustatakse, siis ka ajakirjandus sellest räägib. Kui lähedastel on kahtlus, et surm võis olla seotud vaktsiiniga, tuleb pöörduda Ravimiametisse. Seni aga tasub vaadata peeglisse hoopis valede külvajatel, et nad lähedasi pärast surma veel valedega taga ajavad.

Väide: "Küll aga nüüd ei tehta sellest mingit suuremat skandaali ja justkui enam ei kehtigi arusaam „iga inimelu on oluline". Vaktsiinipropaganda töötab edasi täistuuridel, lapsi meelitatakse isegi burgeritega ja mitte ühegi juhtiva isiku jaoks ei ole üldse murekohaks see, et nii suur hulk inimesi on ikkagi surnud sõltumata vaktsineerimisest."

Tegelikkus: Tervise arengu instituudi andmete põhjal on samal perioodil, mil koroonaviirusega surnud pea 1300 inimest, on sõiduki õnnetustest saanud surma 99 inimest. See tähendab, et liiklusõnnetuste suremus on pea kaks korda suurem, kui koroonasuremus vaktsineeritud inimeste hulgas, kuid 13 korda väiksem kui koroonasuremus vaktsineerimata inimeste seas.

Väide: "Toon võrdluseks, kui sama suur hulk suremusi on liiklusavariides või uppumise tõttu, siis seda on varasemalt väga suurelt ajakirjanduses välja toodud ja näidatud seda, kui äärmiselt kriitilist olukorda."

Tegelikkus: Vaktsineerimine ei taga surematust. Seda pole kunagi väidetud. Taaskord tuletas seda meelde ka Terviseamet. „Kui inimene põeb vähki, siis ei anna koroonavaktsiin kaitset selle raske põhihaiguse eest. Koroonavaktsiin kaitseb ikka COVID-19 haiguse põhjustatud raskete tüsistuste eest," ütles Sepp. Vaktsiin võimaldab vähendada haiglate koormust raskete nakkusjuhtumite eest. On teada, et enamus haiglas viibivatest koroonahaigetest on vaktsineerimata.

Väide: "Samal perioodil on Tervise Arengu Instituudi ametlikel andmetel kogusuremus Eestis olnud 7985 inimest. Seega aasta esimese viie kuuga on surnud Eestis 2702 vaktsineeritud inimest ja 5283 vaktsineerimata inimest. Küll aga on siin oluline vaadata ka seda, kui palju on olnud kogu elanikkonna lõikes (1,325 mil. elanikku) vaktsineerimise protsent. See arv on iga kuu lõikes muutunud, kus jaanuari lõpu seisuga oli vaktsineeritud vaid 2,1% elanikest, veebruari lõpus 5,9% elanikest jne. Maikuu lõpuks oli see suhtarv 35,5% elanikkonnast."

Siin tuleb taaskord sisse TA nakkushaiguste osakonna juhi Hanna Sepa jutt, kes kinnitas, et koroonavaktsiin ei kaitse kõikide maailma haiguste eest. See, et vaktsineeritud inimene võib surra mõnes õnnetuses, saada saatusliku haiguse või lõppeb ta elu mõnda kolmandat moodi, vaktsiin kahjuks ära ei hoia. Luua seost, et vaktsiin ja kõik vaktsineeritud inimeste surmad on omavahel seotud, on vale.

Tegelikkus: Statistikaameti info järgi on juuni alguseni surnud 7985 inimest, tänase (33. kalendrinädala) seisuga on Tervise arengu instituudi andmetel kokku surnud 9353 inimest. Olenemata soost, vanusest, põhjusest või vaktsineeritutest. Blogis välja toodud Terviseameti e-mailis seisab, et sel aastal on kõikidest surnutest 2702 inimest olnud vaktsineeritud ühe või kahe doosiga. Seda ei öeldud, et surma põhjustas koroonavaktsiin, nagu postitusest mulje jääb. Öeldakse seda, et põhjuseks on olnud viirus või muud diagnoosid. Tegemist on kogusuremusega ajaperioodi vältel.

Andmed sain kahes osas - esialgu küsisin suremuse numbri tänase päeva seisuga ja siis veel eraldi perioodi 1.juuni kuni tänase kohta. Sealt sain lihtsa arvutuse abil teada, et 1. jaanuarist kuni 1. juunini (aasta esimesed 5 kuud) on kokku surnud 2702 vaktsineeritud inimest."

Tegelikkus: Siin on postituse autor kasutanud tüüpilisi demagoogiavõtteid. Ta on pannud kokku suremuse ja vaktsineerituse taseme, kuigi need ei ole omavahel üldse seotud. Eriti pole need seotud, sest vaktsineeritud inimesed ei ole surnud vaktsiini tõttu vaid teistesse tervisemuredesse või õnnetustesse.

Väide: "Kuna vaktsineerimiste arv on kuude lõikes üles liikunud enam-vähem lineaarselt, siis üsna täpse suhtarvu saab kätte kuude aritmeetilise keskmise alusel ja seega esimese viie kuu jooksul oli keskmiselt vaktsineerituid 16,7% elanikest."

Tegelikkus: Siin ei olegi täpselt aru saada, mida postituse tegija selle protsendiga öelda üritas, kuid tegelikud numbrid on järgmised: 1. juuniks, mis perioodi postituse autor on läbivalt kasutanud, oli Eestis vaktsineeritud 478 392 inimest. Seda vähemalt ühe doosiga. See teeb umbes 36 protsenti elanikkonnast.

Iga arvutushimuline inimene saab välja rehkendada keskmise vaktsineerimistempo, keskmise vaktsineerimisdooside arvu kuu lõikes, aga mitte "viie kuu jooksul kokku vaktsineeritud keskmist", sest seda numbrit saab näidata koondarvuna - palju on vaktsineeritud protsentuaalselt kokku viie kuu jooksul. Autor pole arvesse võtnud, et igakuine statistika liidab uued vaktsineeritud eelmisele kuule, vaid on võtnud aritmeetilise keskmise kuude kaupa eraldi. Lihtsustatult: juuni vaktsineerimisstatistikas on sees jaanuarist maini vaktsineeritud inimesed, autor on jaanuari statistikat liitnud viis korda, veebruari oma neli korda jne. Sellise matemaatikaga on ta jõudnud uue näitajani, mis mitte midagi ei tegelikkuses ei peegelda.

Väide: "Seega selle aasta esimese viie kuuga oli keskmiselt 16,7% elanikest vaktsineeritud ja 83,3% vaktsineerimata."