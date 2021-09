FAKTIKONTROLL | Paanika külvamine ühismeedias. Vaktsineerimata politseinikud ei jää tööst ilma. Esialgu.

Muudetud 01.09. Politsei on andnud avalikkusele eksitavat informatsiooni. Siiski kuna ühtegi politseitöötajat veel vaktsineerimisstaatuse tõttu ametist vabastatud ei ole, siis jääme ootama "riskianalüüsi" tulemusi, et vastavalt sellele käesolevat lugu täiendada-täpsustada. Täpsemalt saab lugeda siit Delfi uudisest.

Mida väidetakse?

Kuidas on asi päriselt?

"PPA-s on vaktsineeritud üle 80 protsendi inimestest. Vaktsineerimine pole olnud kohustuslik ja seni pole ükski inimene esitanud lahkumisavaldust, mis oleks kaitsesüstimisega seotud. Samuti pole kedagi vallandatud seetõttu, et ta poleks vaktsineerimisega nõustunud."

Politsei on tellinud meditsiinilise riskianalüüsi, et hinnata, millistel töödel on politseiteenistuja töötaja nakatumise ja viiruse levitamise risk nii kõrge, et vaktsineerimine peaks olema sajaprotsendiliselt tagatud.