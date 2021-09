Tänased transpordi-ettevõtjad tahaks jõuda lähiaastatel esimeste uute tervikahelateni – näiteks tuulest toodetud elektrist elektrolüüsitud vesinikuga sõitvate rongide ja bussideni. Jah, sellised sõidukilomeetrid on täna 2-4 korda kallimad kui fossiilkütusega läbitud kilomeetrid, aga praktilise kasutamise kogemusest hakkabki uus tehnoloogia kiiremini arenema ja need „ebaefektiivsed“ projektid ja aastad on hädavajalikud teadmiste kasvatamiseks.