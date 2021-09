PÄEVA TEEMA | Logistikafirma DSV juht: Tallinnas jäävadki sõitma tossavad jaotusautod, kuni ei kehtestata „rohelise tsooni“ reeglit

Küsimus on, kas meil täna, keskkonna seisukohast, on aega evolutsiooniliselt areneda/arendada tehnoloogiaid, et need siis kui kõik valmis on, laialdaselt kasutusele võtta? Valdav hinnang tundub olevat, et pigem mitte. Arengumaad ei hakka kunagi seda protsessi eest vedama, keskkonnahoid, kodanikuõigused jms on alati olnud rikaste ühiskondade vedada. Nii ka seekord.