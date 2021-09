Üks viimaseid "šedöövreid" on mõne aja eest Päevalehes ilmunud Jaak Valge arvamuslugu, mille eriti raju argumentatsioon tekitas tugeva kognitiivse dissonantsi. Oma loos seab Valge esmalt ideaaliks blokivälisuse (milline kaunis sovjetiaja termin!), ehk siis Eesti uuesti üksi, ilma liitlasteta jätmise - mis on muidugi arusaadav, arvestades, millist ühiskonda ekrelaste seltskond ihaleb. Sügavalt valutab Valge südant ka selle üle, kui suur probleem olevat ebaõnnestunud desovetiseerimine Eestis.

Tema enda erakond!

Viimasega võib muidugi nõustuda, aga, jumal, paraku, on Valge jätnud kahe silma vahele asjaolu, et desovetiseerimise ebaõnnestumise kõige kahetsusväärsem näide on tema enda erakonna teke ja liikmeskond.