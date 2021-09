Jaak Valge: Eesti, kes Ungarile etteheiteid teeb, omab madalamat demokraatiareitingut - veenduge ise

EPL/Delfi on pakkunud ruumi Isamaa erakonna liikme Ott Kaldma artiklile, kus nii EKRE kui mina personaalselt tõsiseks nahutamiseks ette on võetud. Kirjatükk, mida soovitan kõigil lugeda, vaevalt küll autori loodetud EKRE populaarsust vähendavat mõju avaldab. Pigem vastupidi. Ilmutage aga selliseid veel, süüdistused EKRE juhtide sarnasusest Hitleri ja Mussoliniga ning EKRE poliitika sarnasusest natsi-Saksamaaga on veel kasutamata.

Mis puudutab Ungarit, siis Politylt riigile antud demokraatia reiting on alates 1990. aastast kuni 2018. aastani, st kõige hilisema registreeritud aastani, olnud maksimaalne – 10.