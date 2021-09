FAKTIKONTROLL | Kas idapiiri hakati tõsiselt üles ehitama alles Mart Helme siseministriks saades, nagu väidab Martin Helme?

Idapiiri ehitamise aeglane protsess on suuremaks probleemiks eriti siis, kui rändekriiside tahtlik tekitamine välispoliitiliste eesmärkide saavutamiseks üha sagedamaks nähtuseks. Meie lõunanaabrid Läti ja Leedu ägavad Valgevene poolt tekitatud rändekriisi all, kus illegaalsete piiriületajate arv on mitmekordistunud. PPA peadirektori asetäitja piirivalve küsimustes Egert Belitšev on nentinud, et oleks lühinägelik arvata, et Leedu stsenaarium Eesti piiril korduda ei võiks (link). Ehkki sellest räägiti juba juulis, ei ole olukord meist lõuna pool esmapilgul vaibumas, mistõttu peaks ka Eesti olema valmis potentsiaalseks rändekriisiks.