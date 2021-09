RAAMATUBLOGI: Londonis mõrvatakse 27 minuti jooksul seitse inimest... Ajakirjaniku tee püha tõeni

Üks definitsioon ütleb: ajakirjandus tähendab lugu, mida keegi tahab ära keelata, ülejäänu on reklaam. Mõneti nii ongi, kuigi tänapäevase kiire meedia – artikkel peab olema lühike, lööv ja hea pealkirjaga – ajastul ei paista see nõndaviisi välja. Aga õnneks on meil siiski säilinud ka uuriv neljas võim.