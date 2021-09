VALIMISKONTROLL | Eesti 200 ja sotsid lubavad kohalikel valimistel rahatuge, mis ei ole linna ega valla määrata

Tulumaks, millest Eesti 200 ja sotsid oma platvormides räägivad, on just see viimane ehk riiklik maks. Selle suurus ja see, kui suur osa maksust kohalike omavalitsuste kaukasse maandub, sõltub tulumaksuseadusest, mille muutmine eeldab aga riigikogu enamuse heakskiitu (vt ka maksukorralduse seadus, Eesti maksupoliitika kirjeldus rahandusministeeriumi lehel ja Eesti põhiseadus).